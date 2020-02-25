شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وائل غنيم على وفاة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى وائل غنيم، مؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد»، وأحد رموز ثورة 25 يناير، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم.

وقال غنيم: «رحمة الله على الرئيس حسني مبارك. كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللي أحسن من البشر كلهم. ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك في عمر أحفاده. كان محبا ومخلصا لمصر. تحمّل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم التاريخ».