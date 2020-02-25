شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات مدفن الرئيس الأسبق حسني مبارك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الاستعدادات في مدفن عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك استعدادً لاستقبال جثمانه، بعد الإعلان رسميًا عن وفاته عقب أزمة صحية تعرض لها، صباح اليوم.

ووفقًا لعدد من التقارير الصحفية، فإن مدفن أسرة مبارك مقام على مساحة كبيرة تقترب من ألف متر، حيث خصصت غرفة الدفن بمساحة قرابة 100 متر، وبها 15 درجة سلم، إلى جانب إنشائها بالرخام المستورد، وتجهيزها على درجة عالية، وتطل أسوار المدفن على الشارع الرئيسي في المنطقة المقام عليها.