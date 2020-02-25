شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على ممرض بمستشفى منيا القمح أثناء تأدية عمله.. ووكيل «الصحة» يعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض ممرض بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى منيا القمح المركزي، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، للاعتداء من قبل الأهالي أثناء تأدية عمله، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لـ«المصري اليوم»، أنه أثناء تواجد مريض بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى منيا القمح، أفاد مرافقيه أنه يحتاج إلى سرير عناية، وعندما قام الممرض بقسم الاستقبال بإخبارهم بعدم توافر سرير عناية، وأنه سوف يتواصل مع إدارة الطوارئ لعمل اللازم وتوفير سرير عناية للمريض، قاموا بالتعدي عليه بالضرب ما أدى لإصابته بإصابات بالغة.

وزار «مسعود» برفقة الدكتور عبدالكريم العراقي مدير عام مستشفى الأحرار، والدكتور إياد درويش نائب مدير عام الطب العلاجي، والدكتور عصام فرحات المشرف على الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية، مستشفى الأحرار التعليمي، للاطمئنان على الحالة الصحية للممرض الحسيني عنتر، والذي يعمل بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى منيا القمح المركزي، إثر تعرضه للاعتداء من قبل الأهالي أثناء تأدية عمله.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للممرض، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين، مؤكداً عدم التهاون في أي حق من حقوق العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية، وكلف نائب مدير الطب العلاجي، والمشرف على الرعاية الحرجة، بالإشراف والمتابعة للحالة طبيا وإجراء كافة الفحوصات المعملية، والأشعات اللازمة له، مع الفريق الطبي بمستشفى الأحرار، بجانب متابعة الإجراءات القانونية المتخذة، والمحاضر المحررة بالشرطة.