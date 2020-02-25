شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي يزور وحدة زراعة النخاع وبنك الخلايا الجذعية بـ«أطفال المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، الثلاثاء، مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، على هامش زيارته للجامعة يرافقه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، والدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة.

وتفقد خلال الزيارة للمستشفى وحدة زراعة النخاع، وبنك الخلايا الجذعية من الحبل السري

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واستعرض الدكتور أحمد الرفاعى الوحدة والبنك مؤكدا أن بنك «الخلايا الجذعية من الحبل السرى» وهو البنك الأول في تاريخ الجامعات المصرية ويتم حفظ المشيمة الخاصة بالأطفال، وذلك للحفاظ على الخلايا الجذعية واستخدامها لاحقا لأى طفل مريض شريطة موافقة الأهل على ذلك، وفي حال رغبة الأهل حفظ الخلايا باسم ابنهم فإنه يتم حفظها ببنك الدم

وقال: «هو بنك عام وتلك الخلايا يتم استخدامها لعلاج نقص للمناعة، ومشاكل الميتابولز وضمور خلايا المخ وعلاج الحالات المستعصية وأمراض التمثيل الغذائي والتغذية، حيث تقوم المستشفى بتقديم هذه الخدمات 6 محافظات بالدلتا، حيث تستقبل 200 الف مريض سنويا» .

وعن وحدة زراعة النخاع بالمستشفى، قال «الرفاعى» :«أن الوحدة الجديدة مكونة من 4 كبسولات ويستمر المريض في العلاج بها من 6 أسابيع حتى شهرين ونصف، مضيفا أن الطفل يمر في العلاج بـ3 مراحل، المرحلة الأولى يتم أخذ نخاع من عظامه، ويتم فصله عن طريق جهاز الفصل، والمرحلة الثانية يتم حفظ الخلايا في درجة حرارة سالب 2 درجة مئوية في بنك الخلايا الجذعية، ثم يعاد استخدامها مرة أخرى، ثم يجهز المريض للزراعة بالقضاء على نخاع العظام لديه عن طريق الكيماوى المركز، وفي هذه الحالة يكون الطفل منعدم المناعة، لذا يجب أن يعيش في الكبسولة من 10 إلى 15 يوما، ثم المرحلة الثالثة وهى زراعة النخاع» .