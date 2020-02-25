شكرا لقرائتكم خبر عن «زوجتي قنوعة وكانت عارفة إمكانياتي».. مبارك متحدثاً عن سوزان رفيقة كفاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«زوجتي قنوعة جدًا»، هكذا تحدث الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح اليوم، عن رفيقة كفاحه عن سوزان ثابت، في فيلم تسيجلي نادر، قام مبارك الرئيس حينها بتسجيله مع التليفزيون المصري تحدث هو وزوجته عن حياتهما الشخصية.

وقال: «زوجتي قنوعة وعارفة إمكانياتي، وولادي عارفين كده، كنت بأخد 70 جنيه، وجبت عربية بعد أول بعثة سافرت لها وكنا مبسوطين بيها».

Advertisements

وتؤكد سوزان في الفيديو: «كان بيأخذ 70 جنيه، وباخد 30 جنيه منهم مصروف البيت أجيب الأكل والشرب وهو يدفع إيجار الشقة والكهرباء، هو كان لسه مدرس في كلية الطيران».

وتتابع: «كان بيزعلني إنه مش موجود، خاصة لما سافر البعثة، وأنا بحكم تربيتي وإني متزوجة وعلى الرغم من سفره، مقدرتش أخرج ولا أروح النادي ولا أمارس هوايتي زي الأول».