شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الكيلاني تنعى مبارك: «رحم الله رئيس مصر الأسبق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت الاعلامية وفاء الكيلانى، الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي وافته المنية صباح الثلاثاء عن عمر يناهز الـ92 عاماً. وقالت الكيلانى عبر صفحتها الرسمية على تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان»

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