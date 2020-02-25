شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن المشاركة في أكبر مؤتمر عالمي للتعدين بكندا أوائل مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن انطلاق عملية تسويق الفرص التعدينية في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة.

وقال «الملا»، إنه «سيتم الترويج لما تم من تعديلات وما يتم من تطوير إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر والتي أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات كما حدث في قطاع البترول والغاز بما يدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول في النشاط التعدينى ويؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوى بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين».

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وأعلن الوزير عن المشاركة في أكبر مؤتمر عالمى للتعدين بكندا، أوائل مارس المقبل، مشيرا إلى تخصيص يوم كامل عن مصر وسيتم الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فعالياته وكذلك عرض التطورات التي شهدها الملف التعدينى.

ولفت إلى التعديلات التي تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثمارى في قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمى ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع فيها بعناية لكل أطراف منظومة العمل التعدينى، مؤكداً جدية الدولة في تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى في الدخل القومى بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.

وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرونة وحرفية أكبر في التعامل مع الاستثمار التعدينى من خلال كوادر تعدينية يتم تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعى كافة أوجه النشاط، وأنه بالفعل تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التي تضم 60 كادراً على أن تعقبها مجموعتان متتاليتان، لافتا إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة في إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة وكذلك وضع استراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة ومن المخطط طرح المزايدات تباعاً للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها.

وأضاف أن ذلك يتم فعليًا في مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التي تزيد من قيمته الاقتصادية، حيث تجري إقامة أول مجمع صناعى للفوسفات في الوادى الجديد.