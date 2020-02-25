شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد في أول تعليق على فشل صفقة مصر الجديدة: الشركات السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حمّل هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، مسؤولية فشل طرح عقد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمستثمر استراتيجي، إلى الشركات الأربع التي سحبت كراسة الشروط ولم تتقدم بعرض مالي وفني في الموعد المحدد، الأحد الماضي.

وقال أبوالعطا في أول تعليق على صفقة مصر الجديدة، وذلك في تصريحات على هامش المائدة المستديرة لمناقشة مستقبل التطوير العقاري 2020، إن عدم ورود أي اعتراضات أو ملاحظات من الشركات الأربع على كراسة الشروط في نسختها الأخيرة بعد إدخال عدد من التعديلات عليها، أعطى انطباعا «خادعا» للقابضة للتشييد بموافقتهم على ما ورد فيها.

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وتابع أبوالعطا، خلال جلسة الاستماع الأولى، أن الشركات طلبت بعض التعديلات على الشروط وتمت الاستجابة لها وتعديل أربع مواد جوهرية، تتعلق أحدها باحتساب معدل النمو في الأرباح والسهم، وتم إرسال نسخة من الكراسة للشركات وخلال فترة شهر كامل لم تتقدم أي شركة بملاحظات جديدة أو طلب لقاءات أخرى.

وأضاف، إذا كانت الشركات لديها الجدية اللازمة فالأولى بها أن ترسل لنا العرضين الفني والمالي مشروطا بتعديلات مطلوبة في كراسة الشروط وهذا لم يحدث، وأن شركة «سوديك» الوحيدة التي تقدمت بخطاب إلى اللجنة في نفس يوم الطرح، ولكن المفترض تقديمه قبل شهر على الأقل لأجراء التعديلات المطلوبة.

وأكد أن عدم تقدم أحد كان مثار دهشة كبيرة للشركة، مشيرا إلى أن إخفاق الطرح أدى إلى إرسال رسالة بالغة السوء عن الشركة وأثر سلبا على أداء السهم في جلسة أمس الأول، ونؤكد أن مصر الجديدة بما لديها من نقاط قوة حقيقية مازالت جاذبة ولديها مستقبل واعد، خاصة أن السهم الخاص بالشركة يتم تداوله بأقل كثيرا من السعر العادل والحقيقي لها. وأن ما يدل على ذلك دخول عدد من الصناديق الاستثمارية في شراء أسهم الشركة، أمس، لإيمانهم بمستقبل الشركة.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أعلنت، الأحد الماضي، موعد تلقي العروض المالية والفنية من الشركات الأربع التي سحبت كراسة الشروط، وهى: 6 أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وبالم هيلز للتعمير، وبى بى آي بارتينرز للاستثمار المباشر، ودار الأركان السعودية للتطوير العقارى.