شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية تنعى مبارك: أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت رئاسة الجمهورية، ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.