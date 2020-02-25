شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو مؤثر.. علاء مبارك ينعى والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى علاء مبارك، نجل الرئيس السبق مبارك، والده الذي رحل عقب أزمة صحية، صباح اليوم. وقال عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك. اللهم اعفُ عنه واغفر له وارحمه».

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