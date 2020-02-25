شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق إماراتي على وفاة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الثلاثاء: «فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة».

وأضاف: «الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ. عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق».