شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق إماراتي على وفاة مبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عامًا.
وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الثلاثاء: «فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة».
وأضاف: «الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ. عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق».
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق إماراتي على وفاة مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.