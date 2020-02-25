شكرا لقرائتكم خبر عن محامي أسرة «شهيد الشهامة»: «البنا لم تكن معه مطواة بشهادة شهود الإثبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامي أسرة الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، إن «المحكمة استمعت إلى أقوال 3 من شهود الإثبات، وكلامهم كان قريبًا من بعضه، ولا توجد تناقضات بين أقوالهم، وسبق أن تم سماع أقوالهم أمام النيابة ومحكمة أول درجة وقالوا نفس الأقوال التي قالوها أمام المحاكمة اليوم».

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وأضاف «مندور» أن «الدفاع عن المتهمين طلب سماع شهاداتهم لإثبات أن المجني عليه محمود البنا كان في يده مطواة، إلا أن الشهود الثلاثة أجمعوا على أن المجني عليه لم يكن بيده سوى طوبة أخذها من الأرض للدفاع عن نفسه».

وأوضح المحامي أن «أحد الشهود قال إن المتهم الثانى كانت معه مطواة، ووقعت من يده أثناء الاعتداء على المجنى عليه، وأن المجنى عليه حاول أخذها للدفاع عن نفسه ووقعت على الأرض فداس عليها المتهم الثالث بقدمه»، مؤكدًا أن «المجنى عليه لم يستخدم المطواة في الاعتداء ولم يكن معه مطواة من الأساس وإنما كانت مع المتهم الثانى».

كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية أصدرت، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح، و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح، على الهرب من مكان الحادث.