شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: صب أسقف الدور الأول علوي بعمارات «JANNA» بمدينة ملوي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأول علوى بعددٍ من العمارات بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.

وأضاف «الجزار» أن ذلك يأتي في إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة، واستكمالاً لتنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة على مساحة ٨٨٠ فدانا، حيث تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمدينة بزيادة معدلات التنفيذ حتى الانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حتى الآن بلغ نحو 100 مليون جنيه.

وأوضح المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوى والفشن الجديدتين، أنه جارٍ تنفيذ ٣٤ عمارة بإجمالي ١٠٨٨ وحدة سكنية نموذج JANNA بمدينة ملوى الجديدة، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والخرسانة العادية والأساسات لمعظم العمارات، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضى لعدد ١٧ عمارة، بإجمالى كمية ٢٠٠٠٠م٣ خرسانة، تم صبها بالمشروع حتى الآن.