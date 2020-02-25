شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر ينعى مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى إسلام الشاطر، لاعب نادى الأهلي السابق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال الشاطر، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «البقاء والدوام لله في وفاة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك، اللهم تجاوز عن سيئاته واغفر له وارحمه».