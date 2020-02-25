شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مبارك عن توطين فلسطينيين في مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عامًا.

مبارك الذي تنحى على الحكم بعد مظاهرات تطالبه بالرحيل، عقب ابتعاده عن الحكم، قرر تبرير عدد من المواقف، منها الرد على الوثائق البريطانية التي أعلنت عنها BBC، بأنه وافق على توطين فلسطينيين من لبنان في مصر، نافيًا كل ما قيل بحقه.

وأوضح «مبارك» تفاصيل ما دار على الساحة السياسية العربية خلال الفترة المذكورة بالوثائق، في تسجيل صوتي له، حيث قال إنه كان متمسكًا بمبدأ عدم التفريط في أي أرض مصرية: «تمسكت بمبدأ لم أحِد عنه، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية».