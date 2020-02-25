شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق سيخفض أسعار السلع 35% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات أجنبية جديدة في مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق.

وأضاف «عشماوي» خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان «شارك النجاح.. في الفرص الاستثمارية 2020»، الثلاثاء، أن هذا الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول، وبالتالي ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضا توفير فرص عمل، لافتًا إلى أن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع والحد من الهدر والفاقد من هذه السلع وايضاً تقليل تكاليف النقل الأمر، الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25 إلى 35%.