شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ بقضية «شهيد الشهامة»: المحكمة رفضت إحضار خبير لتحديد ما كان يمسكه «البنا» بيده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أحمد جبر، محامي المتهم الرابع إسلام البخ في قضية «شهيد الشهامة»، بأن هيئة المحكمة رفضت إحضار خبير من الإذاعة والتليفزيون لمعرفة ماهية الأداة الموجودة بيد المجني عليه، وأضاف: «إننا ننتظر حاليًا القيام بالمرافعة».

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وشهدت محكمة شبين الكوم والشوارع المجاورة لها إجراءات أمنية مكثفة، استعدادًا لثالت جلسات استئناف المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، حيث تواجدت أعداد كبيرة من سيارات الأمن المركزى والسيارات المدرعة وعدد من سيارات الإطفاء، وتم وضع البوابات الإلكترونية على أبواب المحكمة الثلاثة، وتم غلق جميع الميادين والشوارع المؤدية للمحكمة بالدروع البشرية.

كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، قد أصدرت، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح، و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح على الهرب من مكان الحادث.

ووقعت الجريمة، يوم 9 أكتوبر، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.