شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن أسماء الفائزين فى جائزة نوال عمر فى الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن اللجنة المنظمة لجوائز الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصرى والعربى، انتهت من تحديد أسماء الفائزين فى مسابقة عام 2019، والتى كانت عن أفضل تناول صحفى عن التنمر، وأفضل صورة.

وأضاف يوسف، أن الأعمال الصحفية التى تقدمت للجنة بلغت 25 عملا، متابعا: "استغرق فحصها نحو 6 أيام، وسيتم تكريم الفائزين الثلاثاء القادم الموافق 3 مارس فى قاعة الأستاذ هيكل بمؤسسة الأهرام".

وأكد علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، أن اللجنة المحكمة للمسابقة برئاسة الكاتب الصحفى علاء العطار، أعلنت أسماء الفائزين بالمسابقة التى جاءت على النحو التالى :

الجائزة الأولى مناصفة بين الزميل رامى عبد الحميد عبد القوى من جريدة الموجز عن موضوع ( إنهيار التعليم الفنى على صخرة التنمر )، والزميلة سحر محمود عبد الجليل من مجلة علاء الدين التابعة لمؤسسة الاهرام، عن موضوع (أنا ضد التنمر).

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والجائزة الثانية كانت من نصيب الزميل محمود عبد المنعم من جريدة البوابة، تحت عنوان ( أفة حارتنا ).

أما جائزة أفضل صورة فكانت من نصيب أحمد عبد الفتاح من جريدة الشروق عن صورة الحادث الارهابى فى الدرب الأحمر.

وأكد هشام الزينى أمين عام الجائزة، أن عام 2019 شهد رفع القيمة المالية للجوائز، كما أنه تم تخصيص جوائز مالية للطالبين الاول والثانى بكلية الاداب قسم اعلام بجامعة بنها والطالب الاول بكلية الاداب قسم اعلام جامعة الزقازيق.

وأكدت الدكتورة عبير الرباط، عميدة كلية الاداب بجامعة بنها، أن الطالبة الاولى هى ميادة بيومى محمود عيسوى والطالبة الثانية هى هالة السيد عباس السيد عباس، كما أكد الدكتور أمين عبد الغنى رئيس قسم إعلام بكلية الاداب جامعة الزقازيق كانت من نصيب الطالبة دينا عبداللطيف محمد الدمرداش.