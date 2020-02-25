شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو إيرباص: زيادة معدل نمو حركة الطيران المصرى لـ5.4 % سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برتراند ليستايم، مدير التسويق بشركة إيرباص لصناعة الطائرات لمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن زيادة نمو حركة الطيران فى مصر خلال الـ20 عاما القادمة بنسبة 2.5 % فى حين ستزيد حركة الطيران بمعدل 5.4 % سنويا فى مصر.

وقال مدير التسويق بشركة إيرباص، إن حجم طلبيات شركة إيرباص قد وصلت إلى 658 لعدد 20 عميل بينهم الناقل المصرى شركة مصر للطيران، مضيفا خلال لقائه بوفد صحفى الطيران المصرى الذى يزور مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا ومسئولى شركة مصر للطيران أن قطاع الطيران المصري يشهد حالة من النمو السريع والمبشر اقتصاديا.

وكانت مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى قد كشفت اليوم الثلاثاء عن حجم تعاقداتها مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات، وقالت إنها منذ 40 عاما تتعامل مع شركة إيرباص في ضوء خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية مصرللطيران، والتي تشهد استلام طرازات مختلفة جديدة هذه الفترة من بينها 5 طائرات تتسلمها الشركة خلال شهر فبراير الحالي فقط، بمعدل 4 طائرات من طراز الإيرباص 320Neo من إجمالي 15 طائرة تعاقدت عليها مصرللطيران من طرازي الايرباص A320Neo و A321Neo وطائرة واحدة وصلت هذا الشهر من طراز الإيرباص 300-220 من إجمالي 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة وصل 9 منها حتي الآن وهو مايواكب خطة الشركة لفتح خطوط جديدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء .

الجدير بالذكر أن العلاقة بين مصر للطيران وإيرباص العالمية بدأت في عام 1980 بإستلام طراز الإيرباص A300B4 وحتي الأن أسفرت عن التعاقد عن حوالي 75 طائرة ركاب وشحن جوي من طرازات إيرباص المختلفة .

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