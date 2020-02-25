شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: المناطق اللوجستية والأسواق التجارية تساهم فى خفض أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات أجنبية جديدة فى مجال انشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذى سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول، وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضا توفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان " شارك النجاح .. فى الفرص الاستثمارية 2020 " للإعلان والترويج عن فرص استثمارية فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية يكفى لعدة أشهر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المستثمرين فى المجالات المختلفة.

ولفت مساعد أول وزير التموين، إلى أن التوسع فى انشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع وبالتالى سيحد من الهدر وتقليل تكاليف النقل الأمر الذى سؤدى إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25 إلى 35% .



المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (1)

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المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (2)



المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (3)