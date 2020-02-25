أخبار مصر

مؤتمر صحفى لجهاز تنمية التجارة للإعلان عن فرص استثمارية وأسواق تجارية كبرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لجهاز تنمية التجارة للإعلان عن فرص استثمارية وأسواق تجارية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان "شارك النجاح .. فى الفرص الاستثمارية 2020 " للإعلان والترويج عن فرص استثمارية فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية  بالعديد من  المناطق المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية  فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين  مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى  لعدة أشهر تحت رعاية الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ويشهد اللقاء كبار  المستثمرين فى المجالات المختلفة، وسيتم استعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز  بغرض الترويج لها بهدف إنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية كبرى مما سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول والحد من هدر المنتجات وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (1)
المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (1)

 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (2)
المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (2)

 

Advertisements

 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (3)
المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (3)

 

 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (4)
المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة (4)

 


 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفى لجهاز تنمية التجارة للإعلان عن فرص استثمارية وأسواق تجارية كبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا