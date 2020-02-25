شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى عميد الدراسات العليا بكلية طب جامعة هارفارد لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أجاى سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد. وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن سنج استهل اللقاء بالإعراب عن شكر جامعة هارفارد لدعم الحكومة المصرية لبرنامج التعاون والتدريب الذى ستقوم بموجبه الجامعة بتدريب المدربين المصريين على طرق وأساليب التدريس للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية.

وكشف عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد عن تطلعهم لقيام رئيس الوزراء بزيارة الجامعة، والالتقاء بقياداتها، لبحث مزيد من أوجه التعاون بين مصر والجامعة، بما يعود بالنفع على مجالات التعليم العالى فى مصر.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء ببرنامج التعاون مع هارفاد فى مجال التعليم الطبى، مؤكداً على الاهتمام البالغ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى.

وأكد مدبولى أن التعاون مع جامعة عريقة وذات مكانة عالمية مثل هارفارد سوف ينعكس بشكل إيجابى على مستوى التعليم الطبى فى مصر، بما يخدم أهداف الدولة فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية.

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وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتورة هالة زايد أكدت فى ذات السياق، أن التعاون مع جامعة هارفارد يمثل علامة فارقة فى تاريخ تقديم الخدمات الطبية، وسوف ينعكس بشكل رئيسى على استدامة الإصلاح الصحى.

وأشارت الوزيرة كذلك إلى الجهود التى تقوم بها وزارة الصحة للتعاون مع الجانب الأمريكى فى مجال اعتماد الامتحانات والشهادات الطبية فى مصر.