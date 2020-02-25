شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان مبارك من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك توفى قبل قليل، حيث بدأ أصدقاء أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة. Advertisements

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