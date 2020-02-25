فريد الديب يكشف لمصراوي تفاصيل الساعات الأخيرة لمبارك قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حاتم أبوالنور:
كشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاته بأحد المستشفيات العسكرية صباح اليوم الثلاثاء.
قال فريد لمصراوي، في اتصال هاتفي، إن الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين.
وأضاف الديب: "البقاء لله. مبارك مات، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وجرى استدعاء أسرته بالكامل في المستشفى، وتوفي صباح اليوم".
كان علاء، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قال إن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.
وأضاف في تدوينة، عبر حسابه على تويتر، منذ أكثر من أسبوعين: "أجرى والدي عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".
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