بعد وفاته.. قضايا أدين فيها "مبارك" داخل ساحات المحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض، فيما أدين بعد تركه لمنصب الرئاسة في 2011 في قضايا عدة أزيح عنها الستار نهائيًا قبل عامين.

وخلال التقرير التالي يستعرض "الخليج 365" أهم القضايا التي حُوكم فيها على الرئيس الأسبق.

"قتل المتظاهرين"

في 2 مارس 2017 حصل مبارك على حكم نهائي وبات من محكمة النقض ببراءته في قضية "قتل المتظاهرين" خلال ثورة يناير بعدما ظل 6 أعوام من وقت تنحيه عن الحكم في 2011، وهو يحاكم في القضية، بينما أدين في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد لكن كمحم أول درجة.

Advertisements

"القصور الرئاسية"

في 24 سبتمبر من العام الماضي، رفضت محكمة النقض طلبًا بالتصالح من محامي مبارك في قضية "القصور الرئاسية" التي حصل فيها على حكم نهائي بالحبس 3 سنوات، بعدما رفضت ذات المحكمة في 9 يناير 2017 الطعن المقدم من مبارك ونجليه جمال وعلاء.

الهدف من إسقاط العقوبة رغم قضاء مدة الحكم في الحبس الاحتياطي أن من تداعيات الإدانة في القضايا المخلة بالشرف منعه من مباشرة حقوقهم السياسية والمدنية، ما يعنى عدم الترشح لأي منصب سياسي أو التصويت في الانتخابات التي تجرى داخل مصر سواء رئاسية أو برلمانية.

"هدايا الأهرام"

اتهم "مبارك" في قضية عرفت إعلاميًا بـ "هدايا الأهرام" فى يناير 2013 مع وزوجته ونجلاه وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه، لتلقيهم هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية، لكن تم استبعادهم من القضية بعدها بأيام قليلة من المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية مبررًا ذلك بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين.