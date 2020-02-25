"سلاح وهيروين وبانجو".. ضبط 3 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن دمياط، حمله أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة فارسكور، الزرقا، كفر سعد، تخصصوا بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين "وزنت 20 جرام، 5 كيلو بانجو، ومبالغ مالية، 3 أسلحة خرطوش بحوزة المتهمين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.