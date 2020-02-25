زوج الخالة استعان بمسجل لتنفيذ الجريمة.. تفاصيل اختطاف طفل ومساومة أسرته بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، في كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأطفال ومساومة أسرته مقابل إطلاق سراحه وضبط مُرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بغياب نجلها، طالب، وورود اتصال هاتفي لوالد الطفل طلب خلاله المتصل مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه فدية لإطلاق سراح نجله.

بينت تحريات ومعلومات فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن مُرتكبي الواقعة شخصين (زوج خالة الطفل المُختطف، مقيم بدائرة المركز، مُسجل شقي خطر، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية).

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بأنه عقد العزم على خطف الطفل وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثاني لاستدراج الطفل على أن يتولى المتهم الثاني اختطافه ومساومة أهليته على دفع مبلغ الفدية.

تم استهداف المتهم الثاني بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، وحال استشعاره بتضييق الخناق عليه قام بإطلاق سراح الطفل، وتم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في مساومة أهلية المختطف، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من المتهم الأول.

حُرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.