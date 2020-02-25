"اللي هيبيع مخدرات هنا هبلغ عنه".. قصة رب أسرة راح ضحية "تجار الكيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث وطارق سمير:

ضاق صدر "أحمد. ع" من أفعال جاره- تاجر مخدرات- لم يستطع رؤيته يروج المخدرات أمام منزله بمنطقة عين شمس الشرقية؛ فتدخل الشاب وعنفه، وطالبه بعدم الوقوف أو بيع المخدرات أمام المنزل. ما فعله الشاب كان سببًا في مقتله طعنًا بسكين على يد تاجر المخدرات وشقيقه ووالده.

المجني عليه، 46 سنة، ولديه 3 أطفال تراوحت أعمارهم بين (سنتين و15 سنة)، يمتلك ورشة لصيانة السيارات تبعد عن منزله الواقع في حارة محمد عمر بحي عين شمس، بقرابة 200 متر.

تسير حياة المجني عليه على وتيرة واحدة، لا تتبدل ولا تتغير، يقضي المجني عليه معظم وقته في العمل بورشته، وكلما فرغ من عمله يعود مسرعًا إلى مسكنه للاطمئنان على أسرته (ولدان وبنت، وزوجته ووالداه).

في الآونة الأخيرة شاهد المجني عليه، جاره "عمر. س"، 23 سنة، يقف أمام مسكنه، رفقة عدد من شباب أغراب عن المنطقة، يروج للمواد المخدرة، فانتظر حتى انصرف الشباب، وطالب جاره بعدم الوقوف أمام المسكن؛ حفاظًا على أسرته، وبعدما تعهد الشاب بعدم تكرار الأمر مرة أخرى، انصرف وراء رفاقه.

عند غروب شمس السبت قبل الماضي، وأثناء توجه المجني عليه لمسكنه لتناول الطعام مع أسرته الصغيرة، لاحظ الشاب يروج المخدرات أمام المسكن، استشاط غيظا وعنفه وطالبه بعدم الوقوف مرة أخرى.

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صباح اليوم التالي، وأثناء عمل المجني عليه في ورشته شاهد والد المتهم يقف أمام أحد المحال التجارية، اقترب منه وشكا له ما فعله ابنه، وأخذ يتودد إليه بضرورة الحفاظ على حرمة البيوت.

عقارب الساعة تشير إلى الثامنة والنصف، مساء الأربعاء قبل الماضي، وبعد يوم عمل شاق، عاد المجني عليه إلى مسكنه لنيل قسط من الراحة، وبينما يتحدث مع أحد أصدقائه، شاهد المتهم يبيع المخدرات أمام منزله؛ فانفعل، وهدد الأخير بإبلاغ الشرطة، وصرخ فيه قائلا: "اللي هشوفه بيبيع مخدرات هنا هبلغ عنه".

ذهب تاجر المخدرات، ثم عاد رفقة شقيقه وآخرين، مسلحين بـ"ساطور" و"سكاكين" وأخذوا يسبون القتيل وأسرته وكل من تدخل لمنعهم أو محاولة إبعادهم عن المسكن، ما أثار فزع أهالي الحارة.

انتظر المجني عليه حتى هدأت الأمور، وتوجه لوالد المتهم لمعاتبته على ما بدر من نجليه وأصدقائهما، وما إن شاهداه الشقيقان حتى انقضا عليه بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته بطعنات متفرقة بالجسد.

سارع أهالي المنطقة إلى نقل المجني عليه للمستشفى لمحاولة إسعافه، لكنه كان قد فارق الحياة، فأبلغوا المقدم محمد السيسي، رئيس المباحث قسم شرطة عين شمس بالحادث.

انتقل رجال مباحث إلى محل الواقعة، وعلموا بتفاصيل الواقعة كاملة، وعكفوا على ضبط المتهمين الثلاثة؛ بائع المخدرات وشقيقه ووالده، وبإعداد الأكمنة اللازمة على الأماكن التي يترددون عليها تمكنوا من القبض عليهم، ومن ثم عرضوا على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.