الطفل مقابل مليون جنيه.. ضبط المتهم باختطاف نجل تاجر قطع غيار سيارات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، في ضبط المتهم باختطاف نجل تاجر قطع غيار سيارات ومساومة والده على مليون جنيه لإطلاق سراحه.

تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (تاجر قطع غيار سيارات، مُقيم بدائرة المركز بغياب نجله، 11 سنة، وورود اتصال هاتفي من مجهول أبلغه خلاله المتصل بتواجد نجله طرفه وطلب منه مبلغ مالي قدره مليون جنيه فدية لإطلاق سراحه.

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جهود فريق البحث الجنائي توصلت إلى أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة؛ وتبين وجود خلافات مالية بين المُبلغ والمتهم مُقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه والعثور على الطفل المختطف بمسكنه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وأضاف بوجود خلافات بينه وبين والد الطفل المختطف فعقد العزم على الانتقام منه بخطف نجله، وفي سبيل تنفيذ مخططه توجه إلى سكنه مستقلاً سيارته، وشاهد الطفل المجني عليه أثناء لهوه بالشارع فقام باستدراجه وقام باحتجازه، وعقب ذلك قام بشراء شريحة هاتف محمول والاتصال بوالد المجني عليه ومساومته، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول والشريحة والسيارة المستخدمين في الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.