محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت شرطة ميناء الإسكندرية البحري، في إحباط محاولة تهريب بضائع محظورة وغير خالصة الرسوم إلى داخل البلاد.

كانت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء سفاجا البحري، برئاسة اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، أفادت باعتزام أحد لأشخاص (مفوض لإنهاء إجراءات جمركية على رسالة أمتعة شخصية وارده للميناء على إحدى العبارات قادمة من أحد الموانئ بإحدى الدول العربية - باسم أحد الأشخاص - مقيم بكفرالشيخ - تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة من الجهات المختصة لتفتيش مشمول الرسالة حيث أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 9 سلاح أبيض - عدد 6 خنجر متنوع - عدد 140 عبوة مستحضرات تجميل) مخفاه ضمن مشمول الرسالة.

من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة مواني سفاجا اعتزام المفوض لإنهاء إجراءات جمركية على رسالة أمتعة شخصية وارده للميناء من أحد الموانئ بإحدى الدول العربية – (باسم أحد الأشخاص - مقيم بالسنبلاوين) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنه أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة حيث أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 875 قطعة شاسية أجهزة لاسلكية) ضمن مشمول الرسالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب قطع غيار أجهزة لاسلكية ومستحضرات تجميل بميناء سفاجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.