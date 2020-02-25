محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر، أنهى حياة صديقه بطعنات متفرقة بالجسد إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بدار السلام. ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بأحد العقارات بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لأحد الأشخاص (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة) وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم وبجوارها سكين عليه آثار دماء وتبين سلامة جميع منافذ الشقة. Advertisements كشفت تحريات فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أن مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية مسجلة). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه ويوم الواقعة حضر للشقة محل سكن المجني عليه وحدثت مشادة كلامية بينهما، مما أثار حفيظة المتهم فاستل السكين المعثور عليه "بجوار المجني عليه" وبادره بعدة طعنات متفرقة فأودى بحياته وفر هاربا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مُشادة تنتهي بجثة.. مسجل خطر يقتل صديقه داخل شقة بدار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.