بسبب موجه الطقس السيئ.. "المرور" تخصص رقمًا لمواجهة الأعطال وحوادث الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة إي أعطال والدراجات البخارية والاوناش والتواجد المروري على الطرق والتنسيق مع غرفة العمليات.

كما ناشدت الإدارة العامة للمرور، الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) لمواجهة أي أعطال أو حوادث وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتكم

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية، بالتواجد المروري الفعال والجدي على الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وسقوط أمطار، تحت أشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.