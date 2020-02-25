بالصور.. ضبط صاحب مكتبة بحوزته 6 آلاف كتاب طبعها بدون ترخيص بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مكتبة وبحوزته 6 آلاف كتاب لمراحل تعليمية مختلفة" وجميعها مُقلدة ومنسوخة "بدون تصريح من الجهات المعنية.

كانت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، ضبطت صاحب مكتبة بمنطقة الفجالة دائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامه ببيع وتداول الكتب الدراسية "بدون تصريح" بالمخالفة لأحكام القانون، وعُثر بحوزته على 6 آلاف نسخة كتاب لمراحل تعليمية مختلفة" وجميعها مُقلدة ومنسوخة "بدون تصريح من الجهات المعنية).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.