بـ 60 كيلو بانجو.. سقوط أحد العناصر الإجرامية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته 60 كيلو جرام لمخدر البانجو. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (تاجر مواشي – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية- سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية تبديد)، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، في كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية. Advertisements وضبط بحوزة المتهم، 25 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، وزنت 60 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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