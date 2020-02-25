أخبار مصر | مقترح برلماني بتشكيل لجنة لرفع كفاءة الطرق والكباري

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تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية، بشأن تشكيل لجنة لرفع كفاءة الطرق والكباري الجديدة والقديمة لاحتمال الأمطار.

وقالت "فهيم"، في بيان اليوم الثلاثاء: إن الفترة الأخيرة، أثبتت عدم جاهزية الطرق سواء القديمة أو الجديدة لتحمل الأمطار، وعدم الاهتمام في تصميماتها بالمواصفات القياسية، مضيفة: أي نسبة أمطار تسقط على الدولة نجد أزمة بجميع الطرق حتى الجديدة منها ولا يوجد منافذ لتسريب مياه الأمطار.

وأشارت إلى أن تراكم مياه الأمطار على الطرق يؤدي إلى كوارث وحوادث كما يقلل العمر الافتراضي لصلاحية الطريق.