أخبار مصر | مقترح برلماني بتشكيل لجنة لرفع كفاءة الطرق والكباري

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وقالت "فهيم"، في بيان اليوم الثلاثاء: إن الفترة الأخيرة، أثبتت عدم جاهزية الطرق سواء القديمة أو الجديدة لتحمل الأمطار، وعدم الاهتمام في تصميماتها بالمواصفات القياسية، مضيفة: أي نسبة أمطار تسقط على الدولة نجد أزمة بجميع الطرق حتى الجديدة منها ولا يوجد منافذ لتسريب مياه الأمطار.
وأشارت إلى أن تراكم مياه الأمطار على الطرق يؤدي إلى كوارث وحوادث كما يقلل العمر الافتراضي لصلاحية الطريق.
وأضافت أنه "بما أن فصل الشتاء قد قارب على الانتهاء، فيجب تكثيف دور أجهزة الدولة في تطوير وصيانة الطرق لجعلها تحتمل الأمطار والمياه وتطويرها بالشكل الذي لا يجعل كثرة الأمطار أزمة تعرقل السير.
وبناء عليه اقترحت الآتي تشكيل لجنة من وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان لرفع كفاءة الطرق والكباري الجديدة والقديمة لاحتمال الأمطار.