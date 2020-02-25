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أخبار مصر | مقترح برلماني بتشكيل لجنة لرفع كفاءة الطرق والكباري

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تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية، بشأن تشكيل لجنة لرفع كفاءة الطرق والكباري الجديدة والقديمة لاحتمال الأمطار.

وقالت "فهيم"، في بيان اليوم الثلاثاء: إن الفترة الأخيرة، أثبتت عدم جاهزية الطرق سواء القديمة أو الجديدة لتحمل الأمطار، وعدم الاهتمام في تصميماتها بالمواصفات القياسية، مضيفة: أي نسبة أمطار تسقط على الدولة نجد أزمة بجميع الطرق حتى الجديدة منها ولا يوجد منافذ لتسريب مياه الأمطار.

وأشارت إلى أن تراكم مياه الأمطار على الطرق يؤدي إلى كوارث وحوادث كما يقلل العمر الافتراضي لصلاحية الطريق.

وأكدت أن الأزمة الحقيقية في أن الطرق الجديدة التي تشيدها الدولة بشكل مكثف لا يراعى فيها احتمال الأمطار أو إنشاء منافذ لتسريب المياه، مما يتطلب معه محاسبة المقصرين في هذا الأمر خاصة وأنه ينافي المعايير القياسية أو حتى البدائية التي يتم الاهتمام بها في أثناء تصميم وإنشاء الطرق والكباري.

وأضافت أنه "بما أن فصل الشتاء قد قارب على الانتهاء، فيجب تكثيف دور أجهزة الدولة في تطوير وصيانة الطرق لجعلها تحتمل الأمطار والمياه وتطويرها بالشكل الذي لا يجعل كثرة الأمطار أزمة تعرقل السير.

وبناء عليه اقترحت الآتي تشكيل لجنة من وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان لرفع كفاءة الطرق والكباري الجديدة والقديمة لاحتمال الأمطار.

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