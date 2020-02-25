أخبار مصر | ننشر أسماء الفائزين جائزة الدكتورة نوال عمر في الصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء الفائزين جائزة الدكتورة نوال عمر في الصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، عن انتهاء اللجنة المنظمة لجوائز الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصري والعربي، من تحديد أسماء الفائزين في مسابقة عام 2019، والتي كانت عن أفضل تناول صحفي عن التنمر، وأفضل صورة، وذلك تحت رعاية نقابة الصحفين وجريدة الأهرام.

وقال في تصريحات صحفية، إن الأعمال الصحفية التي تقدمت للجنة بلغت 25 عملًا، واستغرق فحصها نحو 6 أيام، وسيتم تكريم الفائزين الثلاثاء القادم الموافق 3 مارس في قاعة الأستاذ هيكل بمؤسسة الأهرام.

وتكد علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، أن اللجنة المُحكمة للمسابقة برئاسة الكاتب الصحفي علاء العطار، أعلنت أسماء الفائزين بالمسابقة التي جاءت على النحو التالي:

- الجائزة الأولى مناصفة بين الزميل رامى عبد الحميد عبد القوى من جريدة الموجز عن موضوع ( إنهيار التعليم الفنى على صخرة التنمر )، والزميلة سحر محمود عبد الجليل من مجلة علاء الدين التابعة لمؤسسة الاهرام ، عن موضوع (أنا ضد التنمر).

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- الجائزة الثانية كانت من نصيب الزميل محمود عبد المنعم من جريدة البوابة، تحت عنوان (أفة حارتنا).

- أما جائزة أفضل صورة فكانت من نصيب أحمد عبد الفتاح من جريدة الشروق عن صورة الحادث الارهابى فى الدرب الأحمر.

وأكد هشام الزيني أمين عام الجائزة أن عام 2019 شهد رفع القيمة المالية للجوائز، كما أنه تم تخصيص جوائز مالية للطالبين الأول والثاني بكلية الآداب قسم إعلام بجامعة بنها والطالب الأول بكلية الآداب قسم إعلام جامعة الزقازيق.

وأكدت الدكتورة عبير الرباط عميدة كلية الآداب بجامعة بنها أن الطالبة الأولى هي ميادة بيومي محمود عيسوي، والطالبة الثانية هي هالة السيد عباس السيد عباس، كما أكد الدكتور أمين عبدالغني رئيس قسم إعلام بكلية الآاب جامعة الزقازيق، كانت من نصيب الطالبة دينا عبداللطيف محمد الدمرداش.