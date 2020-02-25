أخبار مصر | محافظ الجيزة لـ"رؤساء الأحياء": لا تغادروا الشوارع قبل رفع مياه الأمطار

واصلت محافظة الجيزة، مجهوداتها لرفع أثار الأمطار من الشوارع من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أولًا بأول.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بالتواجد الميداني طوال اليوم، وعدم مغادرة الشوارع قبل الإنتهاء من رفع أثار الأمطار، والتوجه السريع نحو أي تجمعات جديدة لمياه الأمطار في ظل عدم إستقرار الظروف الجوية وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ50 سيارة شفط مياه وتم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الأنفاق والكباري للتعامل الفورى مع أي تجمعات للمياه، مؤكدًا أن المحافظة كثفت من إستعداداتها لإستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع، بالإضافة إلى التأكد الدوري من كفاءة بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية.

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كما وجه المحافظ بتكرار مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفه لعدم تعريض حياه المواطنين للخطر، بالإضافه إلى التأكد من صلاحية الأشجار وإستقامتها وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدي إلى سقوطها.

ووجه المحافظ بالدفع بمواتير الشفط بالأنفاق لمواجهة أي تراكمات من المياه، ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.