أخبار مصر | محافظ الجيزة لـ"رؤساء الأحياء": لا تغادروا الشوارع قبل رفع مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة لـ"رؤساء الأحياء": لا تغادروا الشوارع قبل رفع مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت محافظة الجيزة، مجهوداتها لرفع أثار الأمطار من الشوارع من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أولًا بأول.
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بالتواجد الميداني طوال اليوم، وعدم مغادرة الشوارع قبل الإنتهاء من رفع أثار الأمطار، والتوجه السريع نحو أي تجمعات جديدة لمياه الأمطار في ظل عدم إستقرار الظروف الجوية وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.
وأشار إلى أنه تم الدفع بـ50 سيارة شفط مياه وتم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الأنفاق والكباري للتعامل الفورى مع أي تجمعات للمياه، مؤكدًا أن المحافظة كثفت من إستعداداتها لإستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع، بالإضافة إلى التأكد الدوري من كفاءة بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية.
كما وجه المحافظ بتكرار مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفه لعدم تعريض حياه المواطنين للخطر، بالإضافه إلى التأكد من صلاحية الأشجار وإستقامتها وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدي إلى سقوطها.
ووجه المحافظ بالدفع بمواتير الشفط بالأنفاق لمواجهة أي تراكمات من المياه، ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.
ودفعت محافظة الجيزة بعدد من المعدات لسرعة شفط بؤر لمياه الأمطار من شوارع الهرم، والمنصورية، وأبو الهول، والبحر الأعظم، وفيصل، وميدان الرماية، وشوارع النيل، وأحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، ومحور 26 يوليو، وميدان سفنكس، وربيع الجيزي، والجامعة، ونفق إمبابة، وشوارع أحمد كامل، وأحمد لطفي ومدكور وسيد أبو الخير، وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومطلع كوبري فيصل، وقرى الكريمات والكداية، وكفر قنديل بمركز أطفيح وقري كفر حجازى وأبو غالب وميت رهينة.
كما دفعت المحافظة بعدد من المعدات لسرعة شفط بؤر لمياه الأمطار من شوارع، سقارة بمركز البدرشين، وقرى كفر حجازي، وأمام كوبري نكلا وبرقاش بمركز منشأة القناطر، بامتداد طريق مصر أسيوط، وأسفل كوبري الدائري الإقليمي بالبليدة بالعياط، وقرى البراجيل، وبشتيل، والكوم الأحمر، وشنباري، وبرطس بمركز أوسيم، كما تم تكثيف المجهودات بمراكز ومدن الواحات البحرية والصف وأبو النمرس والحوامدية لرفع كافة التجمعات.