أخبار مصر | حزب الوفد: خفض سعر الفائدة أهم أسباب تراجع الدين المحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الوفد: خفض سعر الفائدة أهم أسباب تراجع الدين المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن تراجع مستويات الدين العام المصري لأدنى مستوى خلال 10 سنوات وفق ما أقرت به العديد من المؤسسات الدولية، يثبت نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر.

وقال قوطة، في بيان له اليوم الثلاثاء: إن هذا النجاح تأكد من خلال العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن الطفرة المُحققة في الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بما كان عليه الوضع منذ عدة أعوام.

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