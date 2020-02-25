أخبار مصر | "شاشات عرض ودورات مياه".. تفاصيل أعمال تطوير معابد أبو سمبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاشات عرض ودورات مياه".. تفاصيل أعمال تطوير معابد أبو سمبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا: إن وزارة السياحة والآثار، انتهت من أعمال ترميم وتطوير معبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان، في إطار تطوير المناطق الأثرية المختلفة، وتطوير الخدمات السياحية بها.

وأضاف أن أعمال الترميم تضمنت قيام المرممين بأعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمبعدين.

كما تضمنت أعمال التطوير تزويد مركز زوار المنطقة بشاشات عرض جديدة وتغيير إنارة المعبدين بالكامل، وزيادة أعداد دورات المياه، وتهذيب وتقليم الأشجار الموجودة على الطريق وإزالة الحشائش، وتطوير النظام الأمني وكاميرات المراقبة.

الجدير بالذكر أن معبدي أبو سمبل، مسجل ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، ويضم معبدين هما معبد أبو سمبل الكبير للملك رمسيس الثاني ومعبد أبو سمبل الصغير الذي يقع على بعد ١٠٠م من المعبد الأول للملكة نفرتاري الزوجة الرئيسية للملك.

وترجع أهمية معبد أبو سمبل الكبير إلى ارتباطه بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني مرتين في السنة الأولى يوم ٢٢ أكتوبر والثانية يوم ٢٢ فبراير.