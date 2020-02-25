أخبار مصر | المترو يكشف تطورات انقطاع الكهرباء بمحطة غمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المترو يكشف تطورات انقطاع الكهرباء بمحطة غمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن محطة مترو غمرة بالخط الأول تأثرت بسوء الأحوال الجوية والأمطار، وتعرضت لانقطاع في الشبكة الكهربائية الهوائية نتج عنها توقف حركة القطارات.

وأشار إلى تشغيل الخط الأول، اتجاه حلوان لمترو الأنفاق من محطة المرج الجديدة إلى محطة الدمرداش بالاتجاهين، ومن محطة الشهداء إلى محطة حلوان في الاتجاهين، ومن محطة الدمرداش إلى محطة الشهداء خط مفرد طالع نازل، مؤكدا أنه جاري إصلاح العطل الأن.