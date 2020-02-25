أخبار مصر | متحدث المترو عن انفجار أسلاك قطار غمرة: "الكهرباء قطعت بس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث المترو عن انفجار أسلاك قطار غمرة: "الكهرباء قطعت بس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن محطة مترو غمرة، بالخط الأول، تأثرت بسوء الأحوال الجوية والأمطار.

وأضاف "عبد الهادي"، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن ما حدث هو انقطاع في الشبكة الكهربائية الهوائية، نتج عنها توقف حركة القطارات وجارٍ إصلاحها.

ونفى المتحدث، وجود أي انفجار كهربائي بالمحطة، مؤكدا أن ما حدث فقط هو انقطاع في الشبكة الهوائية الكهربائية.

كانت "الخليج 365" نشرت صورًا عقب وقوع انفجار في أسلاك الكهرباء بمحطة مترو غمرة صباح اليوم الثلاثاء.. ولقراءة الخبر اضغط هنا