أخبار مصر | مؤتمر "وعظ قنا" يناقش محاور مجتمعية وفكرية مهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر "وعظ قنا" يناقش محاور مجتمعية وفكرية مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، القضايا المهمة والمشكلات المجتمعية المعاصرة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية داخل المحافظة، والتي تحتاج إلى معالجات شاملة من جميع الهيئات والمؤسسات المختلفة بالتعاون المشترك فيما بينهم بما يحقق أهداف الوصول إلى مجتمع ينعم بالاستقرار والطمأنينة.
كما يناقش المؤتمر، الخطوات العملية للتوعية الشاملة لجميع أفراد الأسرة بما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة، ويعمل على الحفاظ على الأسرة المصرية من خلال التركيز على دور كل فرد في الأسرة، وخاصة الشباب والمرأة.
كما يستعرض المؤتمر خطة تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي إلى إشاعة الفرقة والخلافات في المجتمع المصري، من خلال التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجمعيات والعائلات، والندوات والدروس التي تعقد بالمساجد.