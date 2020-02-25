أخبار مصر | مؤتمر "وعظ قنا" يناقش محاور مجتمعية وفكرية مهمة

وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير عياد، ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون البحوث العلمية، ود. حسن القصبي، والأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ود. سعيد عامر، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة ووكلاء وزارات مؤسسات الدولة المختلفة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، القضايا المهمة والمشكلات المجتمعية المعاصرة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية داخل المحافظة، والتي تحتاج إلى معالجات شاملة من جميع الهيئات والمؤسسات المختلفة بالتعاون المشترك فيما بينهم بما يحقق أهداف الوصول إلى مجتمع ينعم بالاستقرار والطمأنينة.

كما يناقش المؤتمر، الخطوات العملية للتوعية الشاملة لجميع أفراد الأسرة بما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة، ويعمل على الحفاظ على الأسرة المصرية من خلال التركيز على دور كل فرد في الأسرة، وخاصة الشباب والمرأة.

كما يستعرض المؤتمر خطة تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي إلى إشاعة الفرقة والخلافات في المجتمع المصري، من خلال التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجمعيات والعائلات، والندوات والدروس التي تعقد بالمساجد.