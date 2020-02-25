أخبار مصر | "السياحة والآثار" تعلن بدء استكمال أعمال إحياء قرية شالي بسيوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار" تعلن بدء استكمال أعمال إحياء قرية شالي بسيوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، استكمال مشروع ترميم وإحياء قرية شالي الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح.

ويأتي المشروع في إطار خطة الوزارة للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية.

ويهدف المشروع إلى إحياء قرية شالي الأثرية من خلال ترميم منازلها وشوارعها القديمة، واستكمال اكتشاف مسار السور القديم للقرية، وكذلك إنشاء مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة.

ويرجع تاريخ القرية لسنة ١٢٠٣ م ٦٠٠ هـ وبها المسجد العتيق، والذي تم افتتاحه بعد أعمال ترميمة عام ٢٠١٥م، ومسجد تطندي والذي تم افتتاحه بعد أعمال ترميمة عام ٢٠١٨ م.

وللقرية 3 مداخل رئيسية هي ألبابنشال وقدومة وأترار، إضافة إلى ثلاثة بيوت بجوار مسجد تطندي تم ترميمهم وتحويلهم لمركز للرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الاسلاميه والقبطية واليهودية، للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ والثقافة والتراث السيوي.