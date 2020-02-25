أخبار مصر | محضرات وورش فنية بفعاليات "الملتقى الأثري الثاني" للقاهرة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محضرات وورش فنية بفعاليات "الملتقى الأثري الثاني" للقاهرة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية، اليوم الثلاثاء، الملتقى الأثري الثاني بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة، بهيئة قصور الثقافة، ومتحف النسيج المصري، بمناسبة الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020م.

ومن ناحيتها، قالت داليا الجوهري، مديرة إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية: إن الملتقى ينعقد على مدى يومين حيث انطلقت الفعاليات صباح أمس الاثنين، حتى اليوم الثلاثاء، وتتنوع الفعاليات ما بين محاضرات وورش وأنشطة ثقافية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى أمس، ندوه بعنوان "غرائب وطرائف من التاريخ" وقد استضافها متحف النسيج المصري وألقاها شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز ومدير عام وحدة التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية.

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وفي السياق ذاته، قال الدكتور أشرف أبو اليزيد: إن المتحف دائمًا ما يفتح أبوابه للأنشطة الثقافية في إطار التواصل المجتمعي ما بين المتحف والجمهور.

كما تضمن اليوم، ورشة عن صناعة "الأحبار المقدسة" قدمتها داليا النبوي أخصائية ترميم في المتحف القبطي، والتي تناولت عدد من أساليب صناعة الأحبار مختلفة الألوان والتي تدوين في كتابة الكتب المقدسة، أو في الحياة اليومية بشكل عام.

وعلى هامش الملتقى، تم تنظيم زياة إلى بعض معالم شارع المعز لدين الله الفاطمي حيث تمت زيارة قصر الأمير بشتاك وإقامة حفل فني من آداء فرقة الفنون الشعبية بوزارة الثقافة.