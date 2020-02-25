أخبار مصر | لليوم الثاني.. محافظة القاهرة تواصل رفع مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. محافظة القاهرة تواصل رفع مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مروره في شوارع العاصمة؛ للإشراف على عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع آثار الأمطار.

وأكد المحافظ، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، متواجدون في الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس.

وأشار المحافظ، إلى انتشار الشفاطات في أحياء المحافظة كافة، خاصة عند منازل ومطالع الكباري والميادين الرئيسية.