مصر | عاجل.. وفاة مبارك بعد تدهور حالته الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة مبارك بعد تدهور حالته الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المحامي محمد عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن محمد حسني مبارك، وفاة الرئيس الأسبق منذ دقائق قليلة، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.

يُذكر أن علاء مبارك كشف قبل أيام أن والده يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

كان فريد الديب محامي الرئيس الأسبق، نفى صباح اليوم، الأنباء المنتشرة بشأن وفاة مبارك، وقال في تصريحات صحفية: إنّ الرئيس الأسبق بصحة جيدة.

يذكر أن مبارك، أجرى عملية جراحية دقيقة، نهاية يناير الماضي، في أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية، وتحسنت حالته فيما بعد.