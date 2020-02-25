مصر | ضبط صاحب مكتبة بحوزته 6000 نسخة مقلدة في الأزبكية

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب مكتبة لبيعه وتداوله كتب دراسية بدون تصريح، وبحوزته 6000 نسخة مقلدة في الأزبكية.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مكتبة كائنة بمنطقة الفجالة دائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامه ببيع وتداول الكتب الدراسية "بدون تصريح"، بالمخالفة لأحكام القانون وعثر بحوزته على 6000 نسخة كتاب "مراحل تعليمية مختلفة"، جميعها مقلدة ومنسوخة "بدون تصريح من الجهات المعنية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.