مصر | حبس عاطل 4 أيام لحيازته 17 لفافة هيروين بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 4 أيام لحيازته 17 لفافة هيروين بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 17 لفافة هيروين وترويجها بمنطقة الزيتون.

البداية عندما تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "م. ع" 22 سنة، بحيازته كمية من المواد المخدرة عباره عن 17 لفافة من محدر الهيروين، قبل ترويجها بمحيط منطقة القسم، ومبلع مالي 150 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطة العير مشروع، والهاتف المحكول لتسهيل التواصل بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

