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مصر | سقوط عصابة سيدات تستغل أطفال الشوارع في التسول

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيلا عصابيا تخصصا في استغلال الأطفال في أعمال التسول وإستجداء المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، عن قيام 6 سيدات لـ5 منهن معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصصا نشاطه الإجرامي في إستغلال الأطفال بأعمال التسول وإستجداء المارة.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهن وبحوزتهن مبالغ مالية وبصحبتهن عدد 8 أطفال.

وبمواجهتهن إعترفن أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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