مصر | عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع انفجار في الأسلاك العلوية للكهرباء، بمحطة مترو غمرة، بالخط الأول (المرجحلوان)، صباح اليوم الثلاثاء.
وتم فتح الأبواب لنزول الركاب قبل المحطة بعدة أمتار، حفاظًا على سلامتهم.
ونوافيكم بالتفاصيل تباعًا..
كانت هيئة مترو الأنفاق بوزارة النقل، استقبلت عام 2020 بإطلاق إشارة البدء في خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان ـ المرج»، بتكلفة تصل إلى 750 مليون يورو، ويتم توفير أكثر 80% منها من خلال قروض خارجية، والباقي تمويل محلي من الموازنة العامة للدولة.