مصر | عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار في الأسلاك العلوية للكهرباء، بمحطة مترو غمرة، بالخط الأول (المرجحلوان)، صباح اليوم الثلاثاء.

وتم فتح الأبواب لنزول الركاب قبل المحطة بعدة أمتار، حفاظًا على سلامتهم.